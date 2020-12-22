В Киеве крупный пожар: горели склады (фото)

В Киеве 22 декабря в Святошинском районе столицы произошел масштабный пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Facebook.

Так, пожар произошел на ул. Святошинской, 32.

"Пожар возник в складском помещении, размером 100х30 квадратных метров. Предварительно площадь пожара 200 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние помещения", – говорится в сообщении.

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Во время тушения пожара произошло обрушение кровли площадью 300 квадратных метров.

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Спасателями было вынесено три кислородных баллона.

Как сообщалось ранее, в Харькове во время тушения пожара в жилом девятиэтажном доме спасатели обнаружили тела двух погибших.

Также мы писали, что на месте пожара в полтавском кинотеатре обнаружили труп. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

Видео: Telegram

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