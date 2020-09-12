В Киеве мужчина похитил девушку и устроил ночные гонки с полицией

Ночь 12 сентября в столице прошла неспокойно – копам пришлось устроить погоню по всему городу за мужчиной, который похитил девушку. Из-за этого инцидента в Киеве был введен оперативный план "Перехват".

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Как сообщает "Киев Оперативный", все началось еще накануне, поздно вечером. Тогда копам сообщили, что неподалеку от станции метро "Дарница" водитель Audi похитил девушку. Правоохранители сразу же бросились разыскивать автомобиль.

Чтобы сбежать от копов, водитель постоянно менял направления: сначала он помчался в сторону Глевахи, а уже через некоторое время вернулся, его заметили на Кольцевой дороге. Когда правоохранители вышли на похитителя, он не хотел останавливаться на сигналы.

Тогда же полицейские устроили погоню за водителем – она продолжалась всего несколько минут. Автомобиль мужчины заблокировали так, что уже некуда было бежать, и его задержали.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в центре Киева пьяный водитель устроил гонки с полицией и не одно ДТП.

Также новости "Сегодня" писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

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