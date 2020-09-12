Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве мужчина похитил девушку и устроил ночные гонки с полицией

12 сентября, 08:44

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В городе объявили оперативный план «Перехват»

Ночь 12 сентября в столице прошла неспокойно – копам пришлось устроить погоню по всему городу за мужчиной, который похитил девушку. Из-за этого инцидента в Киеве был введен оперативный план "Перехват".

Реклама

Как сообщает "Киев Оперативный", все началось еще накануне, поздно вечером. Тогда копам сообщили, что неподалеку от станции метро "Дарница" водитель Audi похитил девушку. Правоохранители сразу же бросились разыскивать автомобиль.

Чтобы сбежать от копов, водитель постоянно менял направления: сначала он помчался в сторону Глевахи, а уже через некоторое время вернулся, его заметили на Кольцевой дороге. Когда правоохранители вышли на похитителя, он не хотел останавливаться на сигналы.

Тогда же полицейские устроили погоню за водителем – она продолжалась всего несколько минут. Автомобиль мужчины заблокировали так, что уже некуда было бежать, и его задержали.

В тренде
В Киеве установят новую скульптуру архистратига Михаила: Кличко назвал сроки (видео)
Реклама

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в центре Киева пьяный водитель устроил гонки с полицией и не одно ДТП.

Также новости "Сегодня" писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев гонки похищение мужчина погоня полицейские
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на карантин закрыли четыре детских сада
В Киеве на карантин закрыли четыре детских садаПроисшествия
Коронавирус в Киеве: школьников массово отправляют на карантин
Коронавирус в Киеве: школьников массово отправляют на карантинПроисшествия
Лабораторный центр в Киеве не будет тестировать на COVID-19 частных лиц
Лабораторный центр в Киеве не будет тестировать на COVID-19 частных лицПроисшествия
Под Киевом грузовики повадились объезжать затор по велодорожке (видео)
Под Киевом грузовики повадились объезжать затор по велодорожке (видео)Происшествия
В Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки (видео)
В Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки (видео)Происшествия
В Киеве мужчина похитил девушку и устроил ночные гонки с полицией
В Киеве мужчина похитил девушку и устроил ночные гонки с полициейПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять