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В Киеве мужчина пытался передать наркотики в СИЗО квадрокоптером (фото)

22 сентября, 14:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотики в СИЗО.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 21 сентября около 15 часов во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской копы заметили подозрительного мужчину. Во время проверки у него обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотики.

Полицейские задержали 32-летнего уроженца Киевской области, а также изъяли у него и отправили на экспертизу дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с вероятно наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками.

Установлено, что мужчина ранее был неоднократно судим за кражи, мошенничество, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления. Кроме того, подозреваемый находился в розыске.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

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Сейчас задержанному готовятся вручить подозрение. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее мы сообщали, что в Сумах "смотрящий" организовал поставки наркотиков в колонию.

Также напомним, в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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Киев наркотики СИЗО полиция заключенные подозреваемый
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