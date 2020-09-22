В Киеве мужчина пытался передать наркотики в СИЗО квадрокоптером (фото)

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотики в СИЗО.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 21 сентября около 15 часов во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской копы заметили подозрительного мужчину. Во время проверки у него обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотики.
Полицейские задержали 32-летнего уроженца Киевской области, а также изъяли у него и отправили на экспертизу дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с вероятно наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками.
Установлено, что мужчина ранее был неоднократно судим за кражи, мошенничество, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления. Кроме того, подозреваемый находился в розыске.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Сейчас задержанному готовятся вручить подозрение. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что в Сумах "смотрящий" организовал поставки наркотиков в колонию.
Также напомним, в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.
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