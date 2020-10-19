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В Киеве на ходу загорелся грузовик и создал пробку (видео)

19 октября, 12:36

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте работали спасатели

В Киеве в понедельник, 19 октября, возле станции метро "Левобережная" на ходу загорелся грузовик Mercedes.

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Об этом сообщает Патрульная полиция в Telegram.

На месте события образовалась пробка.

"На улице Евгения Сверстюка затруднено движение в направлении ст. м. "Левобережная", – говорится в сообщении.

Очевидцы успели снять на видео момент, когда грузовик еще пылал.

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На месте работали спасатели, обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что в Оболонском районе Киева в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека, один автомобиль загорелся.

А во Львове загорелся маршрутный автобус – огонь повредил моторный отсек автобуса и два окна в салоне.

Видео: Telegram-канал/Х Днепр

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Киев грузовик левобережная пробки в Киеве

Источник: Сегодня

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