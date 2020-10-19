В Киеве на ходу загорелся грузовик и создал пробку (видео)

В Киеве в понедельник, 19 октября, возле станции метро "Левобережная" на ходу загорелся грузовик Mercedes.
Об этом сообщает Патрульная полиция в Telegram.
На месте события образовалась пробка.
"На улице Евгения Сверстюка затруднено движение в направлении ст. м. "Левобережная", – говорится в сообщении.
Очевидцы успели снять на видео момент, когда грузовик еще пылал.
На месте работали спасатели, обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что в Оболонском районе Киева в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека, один автомобиль загорелся.
А во Львове загорелся маршрутный автобус – огонь повредил моторный отсек автобуса и два окна в салоне.
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