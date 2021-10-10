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В Киеве на Осокорках вспыхнул масштабный пожар

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
10 октября, 03:21
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Подробности события уточняются
На месте работают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Коллаж "Сегодня"
На месте работают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Коллаж "Сегодня"

В Киеве на Осокорках вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

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Подробности пожара

Информацию опубликовали в социальных сетях очевидцы события. На месте работают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информации о погибших и пострадавших в настоящее время нет. Подробности события уточняются.

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Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
  • неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
  • нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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