В Киеве на Осокорках вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает Киев.Оперативный.
Подробности пожара
Информацию опубликовали в социальных сетях очевидцы события. На месте работают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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Информации о погибших и пострадавших в настоящее время нет. Подробности события уточняются.
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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