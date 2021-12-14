В Киеве на школьном дворе женщину едва не убило дерево (фото)

Персонал и директор школы вызывали на место скорую помощь

В столице дерево упало прямо на женщину / Фото: Коллаж: Сегодня

На территорию школы №215 на улице Жмеринской на голову женщины упала огромная ветка. Как сообщают в социальных сетях, в результате происшествия женщина получила сотрясение мозга, ее госпитализировали в больницу и наложили швы. Как выяснил сайт "Сегодня", инцидент произошел 9 декабря. В результате полученной травмы женщину госпитализировали в больницу. В самой школе комментировать ситуацию с ЧП отказались.

Что говорят чиновники

В управлении образования Святошинского района нам рассказали детали происшествия. ЧП произошло на запасном входе в учебное заведение. Он служит входом для учеников начальной школы.

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"Происшествие произошло возле территории школы №215. Пострадала мама ученицы четвертого класса. Когда она прошла школьную калитку, на нее упала не ветка – аварийных деревьев там нет, а обледеневшая омела. Там растет большой канадский тополь и на нем есть кусты омелы. Ледяная глыба рухнула на женщину", – рассказывает сайту "Сегодня" начальник управления образования Святошинского района Алексей Сукенников.

ЧП произошло на запасном входе в учебное заведение

Женщину заметили мамы других учеников. Ее взяли под руки и довели к школе. Персонал и директор школы вызывали на место скорую помощь. В управлении образования Святошинского района говорят, что проводят расследование по поводу ЧП. Там также заверяют, что это несчастный случай, поскольку санитарную обрезку аварийных деревьев на территории учебных заведений проводят регулярно.

Что говорит пострадавшая

Сама пострадавшая сейчас находится в больнице на Лукьяновке.

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"Все произошло в 8:15 утра, когда в Киеве прошел ледяной дождь. Я забыла взять ребенку водичку, вернулась за ней и уже заходила на территорию школы. Услышала громкий треск и все… Была на коленях. Вокруг было много родителей, кто-то вызвал скорую. Все помню кусками – как подходила учительница, как мне помогали пройти", – вспоминает Ольга.

Пострадавшая находится в больнице

Она утверждает, что ей на голову упала ветка дерева и ударила в затылок.

"У меня сотрясение мозга, гематома. На голове шрам сантиметров на 10, наложили швы. Я сейчас в больнице. Все произошло на территории школы. Я до сих пор в шоке. А если бы на моем месте был мой ребенок, или чей-то другой? Он бы просто погиб от такого удара. Это самое страшное", – рассказывает Ольга.

Женщина говорит, что живет рядом со школой.

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Женщина живет рядом со школой

Территорию, где с ней произошло ЧП огородили сразу же после того, как ее увезла скорая.

"Территорию, где со мной произошла эта беда, огородили лентой, а мужу школьный дворник сказал, что упала именно ледяная ветка, а не омела. Почему же утром не огородили это место, когда все деревья в районе покрылись ледяной коркой. Почему только тогда, когда ветка упала мне на голову, поставили ограждение?", – жалуется женщина.

Что говорят в полиции

В полиции Святошинского района нам сообщили, что на данный момент к ним не поступало заявление от женщины или от ее родственников. Было только сообщение о ЧП от доктора из больницы.

"Участковый полицейский выедет на место и свяжется с пострадавшей, поскольку в сообщении не было указано ее контактного номера", – добавили в полиции Святошинского района.

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