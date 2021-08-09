В Киеве пара занималась сексом прямо в парке (видео)

Мужчина и женщина были в состоянии алкогольного опьянения. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве мужчина с женщиной занимались любовью прямо посреди парка. Кроме того, они распивали спиртные напитки в общественном месте.
Об этом сообщает Муниципальная Охрана в Facebook.
"Мимо проходили люди, не оценили и обратились к Муниципальной Охраны. Ситуацию урегулировали", – пишут в сообщении.
Реакция Сети
Мнения в Сети разделились. Некоторые горожане начали защищать пару.
"По сути, они закон не нарушили! Поэтому, нет никакой ответственности за секс в общественных местах ...", – пишут в соцсети.
Комментарии под видео. Фото: Муниципальная охрана/Facebook
Другим же не понравилось то, чем занимались мужчина с женщиной.
"Фу....даже не смешно", – возмущаются киевляне.
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