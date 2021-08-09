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В Киеве пара занималась сексом прямо в парке (видео)

9 августа 2021 19:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На нарушителей пожаловались люди, которые гуляли в парковой зоне – охрана попросила их покинуть общественного места

Мужчина и женщина были в состоянии алкогольного опьянения. Фото: коллаж "Сегодня"

Мужчина и женщина были в состоянии алкогольного опьянения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве мужчина с женщиной занимались любовью прямо посреди парка. Кроме того, они распивали спиртные напитки в общественном месте.

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Об этом сообщает Муниципальная Охрана в Facebook.

"Мимо проходили люди, не оценили и обратились к Муниципальной Охраны. Ситуацию урегулировали", – пишут в сообщении.

Реакция Сети

Мнения в Сети разделились. Некоторые горожане начали защищать пару.

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"По сути, они закон не нарушили! Поэтому, нет никакой ответственности за секс в общественных местах ...", – пишут в соцсети.

Комментарии под видео. Фото: Муниципальная охрана/Facebook

Комментарии под видео. Фото: Муниципальная охрана/Facebook

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Другим же не понравилось то, чем занимались мужчина с женщиной.

"Фу....даже не смешно", – возмущаются киевляне.

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