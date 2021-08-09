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У Києві пара займалася сексом прямо в парку (відео)

9 серпня 2021 19:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На порушників поскаржилися люди, які гуляли в парковій зоні – охорона попросила їх покинути громадське місце

Чоловік і жінка були в стані алкогольного сп'яніння. Фото: колаж "Сьогодні"

Чоловік і жінка були в стані алкогольного сп'яніння. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві чоловік з жінкою займалися любов'ю прямо посеред парку. Крім того, вони розпивали спиртні напої в громадському місці.

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Про це повідомляє Державна Охорона в Facebook.

"Повз проходили люди, не оцінили і звернулися до Муніципальної охорони. Ситуацію врегулювали", – пишуть в повідомленні.

Реакція Мережі

Думки в Мережі розділилися. Деякі городяни почали захищати пару.

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"По суті, вони закон не порушили! Тому, немає ніякої відповідальності за секс в громадських місцях...", – пишуть в соцмережі.

Коментарі під відео. Фото: Муніципальна охорона/Facebook

Коментарі під відео. Фото: Муніципальна охорона/Facebook

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Іншим же не сподобалося те, чим займалися чоловік з жінкою.

"Фу .... навіть не смішно", – обурюються кияни.

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