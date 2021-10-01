Заманил в гости: в Киеве пенсионер изнасиловал 8-летнюю девочку

Мужчина предложил девочке помочь обработать рану на колене

В Киеве пенсионер изнасиловал 8-летнюю девочку. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 74-летний мужчина развратил 8-летнюю девочку. Правоохранители его задержали и уже объявили подозрение.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура .

В августе мужчина пригласил к себе домой 8-летнюю соседку. Он предложил помочь обработать ей рану на колене.

Войдя в доверие, человек сказал ей сесть ему на колени, после чего начал касаться малолетней девочки и совершил в отношении нее развратные действия.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ему объявили подозрение по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины – Развращение несовершеннолетних. За совершенное мужу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет .

Дети в Украине часто сообщают о насилии

Детский омбудсмен Николай Кулеба заявил, что за прошлый год открыли 410 уголовных производств за сексуальное насилие над детьми. А в этом году – еще 70.

Однако, по его словам, эти числа могли быть значительно больше, ведь в основном ребята не сообщают о насилии.

"Мировые исследования указывают, что каждая пятая девочка страдает от сексуального насилия до 18 лет. Это ужасная статистика, и она касается не только нашей страны " , – сказал он.

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