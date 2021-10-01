Заманил в гости: в Киеве пенсионер изнасиловал 8-летнюю девочку

В Киеве 74-летний мужчина развратил 8-летнюю девочку. Правоохранители его задержали и уже объявили подозрение.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура .
В августе мужчина пригласил к себе домой 8-летнюю соседку. Он предложил помочь обработать ей рану на колене.
Войдя в доверие, человек сказал ей сесть ему на колени, после чего начал касаться малолетней девочки и совершил в отношении нее развратные действия.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ему объявили подозрение по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины – Развращение несовершеннолетних. За совершенное мужу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет .
Дети в Украине часто сообщают о насилии
Детский омбудсмен Николай Кулеба заявил, что за прошлый год открыли 410 уголовных производств за сексуальное насилие над детьми. А в этом году – еще 70.
Однако, по его словам, эти числа могли быть значительно больше, ведь в основном ребята не сообщают о насилии.
"Мировые исследования указывают, что каждая пятая девочка страдает от сексуального насилия до 18 лет. Это ужасная статистика, и она касается не только нашей страны " , – сказал он.
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