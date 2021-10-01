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Заманив в гості: в Києві пенсіонер згвалтував 8-річну дівчинку

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
1 жовтня, 13:25
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Чоловік запропонував дівчинці допомогти обробити рану на коліні
У Києві пенсіонер згвалтував 8-річну дівчинку.
У Києві пенсіонер згвалтував 8-річну дівчинку. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 74-річний чоловік розбещував 8-річну дівчинку. Правоохоронці його затримали і вже оголосили підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

В серпні чоловік запросив до себе додому 8-річну сусідку. Він запропонував допомогти обробити рану на її коліні.

Ввійшовши в довіру, чоловік сказав їй сісти йому на коліна, після чого почав торкатись малолітньої дівчинки та вчинив відносно неї розпусні дії.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Йому оголосили підозру за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України – Розбещення неповнолітніх. За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Діти в Україні часто не повідомляють про насильство

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба заявив, що за минулий рік відкрили 410 кримінальних проваджень через сексуальне насильство над дітьми. А в цьому році – ще 70.

Однак, за його словами, ці числа могли бути значно більшими, адже в основному діти не повідомляють про насильство.

"Світові дослідження вказують, що кожна п’ята дівчинка страждає від сексуального насильства до 18 років. Це жахлива статистика, і вона стосується не тільки нашої країни", – сказав він.

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