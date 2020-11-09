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В Киеве подросток ограбил бабушку (фото)

9 ноября, 16:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Женщина опознала парня

В Киеве обокрали пожилую женщину на улице Богдана Хмельницкого.

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Об этом сообщает Патрульная полиция в Telegram.

К прохожему обратилась пожилая женщина и сообщила, что парень выхватил у нее пакет с деньгами.

"Инспекторы разыскали и задержали подозреваемого в подвальном помещении дома на улице Леонтовича. Несовершеннолетний вместе с 46-летним мужчиной именно пересчитывали кучу денег на полу, когда к ним наведались патрульные", – говорится в сообщении.

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Женщина узнала 16-летнего парня, а он в свою очередь не отрицал ее обвинению.

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Патрульные вызвали на место оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий участников.

Ранее мы писали, что в киевском подземном переходе девушку обворовали за 30 секунд.

Кроме того, киевляне жалуются, что количество краж растеткарманники вытаскивают кошельки и мобильные телефоны на улицах, кинотеатрах, магазинах, подземных переходах, в транспорте и даже не гнушаются воровать в медучреждениях.

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Киев кража полиция

Источник: Сегодня

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