Українська
$ 27,83
33,77
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Поезд протаранил авто в Киеве: подробности смертельного ДТП (фото)

17 февраля, 13:08

Кравченко Ольга , Мария Дмитренко

Водителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы

В Дарницком районе Киева на железнодорожном переезде возле платформы "Лесничество" на улице Бориспольской товарный поезд врезался в легковой автомобиль, погиб мужчина.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

32-летний водитель "ВАЗа-2101", пренебрегая предупредительными сигналами о приближении поезда, пытался переехать переезд. В этот момент на всем ходу в автомобиль врезался товарный поезд.

Реклама

На момент столкновения в машине находилось два человека. Водителю повезло, а 25-летнего пассажира поезд вырвал из салона и протянул еще около километра. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.

В тренде
Скандальная профессор Бильченко: "Будут меня увольнять или убивать, как Бузину"

Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке, но тот отказался.

Реклама

В каком состоянии находился водитель будет устанавливать следствие. Он значительных травм не получил, от госпитализации отказался.

На данный момент водитель легковушки задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Ранее мы сообщали, что под Киевом столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП на этом участке дороги образовалась гигантская пробка.

Также напомним, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП и пытался скрыться, однако прохожие совместно с патрульными его задержали.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ДТП железная дорога поезда жертва переезд

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-Заспе
Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-ЗаспеУкраина
В парке Киева обнаружили труп молодой девушки (фото)
В парке Киева обнаружили труп молодой девушки (фото)Происшествия
Смертельный эксперимент в школе под Киевом: девочки приняли медпрепарат
Смертельный эксперимент в школе под Киевом: девочки приняли медпрепаратПроисшествия
Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)
Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)Происшествия
На Печерске в Киеве спецназ полиции пресек сборище десятков
На Печерске в Киеве спецназ полиции пресек сборище десятков "титушек" (фото)Происшествия
Забыл опустить кузов: в Киеве самосвал повис на путепроводе (видео)
Забыл опустить кузов: в Киеве самосвал повис на путепроводе (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять