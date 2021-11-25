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В Киеве произошел пожар и взрыв в многоэтажке. Волной разрушило балкон (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 ноября, 17:34
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В Киеве в квартире прогремел взрыв
В Киеве в квартире прогремел взрыв / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице Максима Берлинского, 31, произошел пожар и взрыв в жилом пятиэтажном доме. На месте работают специалисты.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

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В помещении начался пожар с последующим хлопком газа.

"В квартире на третьем этаже произошло возгорание холодильника. Из-за этого обгорела газовая трубка и произошел мощный хлопок газа. В результате взрыва развалился балкон квартиры, точнее отлетел утеплитель балкона. В результате ЧП жертв и пострадавших нет", – отметили в департаменте.

Что говорят спасатели

В ГСЧС Киева уточнили, что пожар начался около 15:15. Когда на место приехала бригада спасателей, из окна квартиры шел густой дым. Пожарные эвакуировали 15 жителей дома и принялись тушить возгорание. В какой-то момент в помещении случился взрыв, к счастью, в тот момент в комнате уже никого не было.

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В результате взрыва повредились стекла на балконе.

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