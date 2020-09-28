В Киеве раскрыли убийство пенсионера, голову которого нашли в заливе ( фото, видео)

Столичная полиция задержала жителя Донецка по подозрению в убийстве и расчленении киевлянина.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook, 28 сентября.



В феврале этого года в заливе Собачье устье местные жители обнаружили пакет с головой внутри, а позже копы нашли другие остатки тела. Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, полиция установила личность потерпевшего. Им оказался 73-летний житель столицы, которого в конце прошлого года объявили в розыск как без вести пропавшего.

"Полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве пенсионера. Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который снимал жилье у пострадавшего. Он убил человека, чтобы в дальнейшем завладеть его квартирой", – говорит Крищенко.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело, а остатки утопил в разных местах водоема. Мужчину задержали на Киевщине, куда он переехал после совершения преступления. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ходе осмотра арендованного помещения были изъяты вещи, принадлежавшие погибшему.

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Начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, в ходе которого назначили ДНК-экспертизы. По заключению экспертов, голова и части тела принадлежат одному человеку.

Жестокое убийство женщины произошло в августе этого года в Днепровском районе столицы – на берегу Русановского канала нашли пакеты с фрагментами женского тела.

В Санкт-Петербурге, полиция обнаружила в квартире в центре города тело украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко).

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