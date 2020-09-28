Українська
$ 28,27
32,88
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве раскрыли убийство пенсионера, голову которого нашли в заливе ( фото, видео)

28 сентября, 13:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Убийце грозит 15 лет тюрьмы

Столичная полиция задержала жителя Донецка по подозрению в убийстве и расчленении киевлянина.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook, 28 сентября.

В феврале этого года в заливе Собачье устье местные жители обнаружили пакет с головой внутри, а позже копы нашли другие остатки тела. Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, полиция установила личность потерпевшего. Им оказался 73-летний житель столицы, которого в конце прошлого года объявили в розыск как без вести пропавшего.

"Полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве пенсионера. Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который снимал жилье у пострадавшего. Он убил человека, чтобы в дальнейшем завладеть его квартирой", – говорит Крищенко.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело, а остатки утопил в разных местах водоема. Мужчину задержали на Киевщине, куда он переехал после совершения преступления. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ходе осмотра арендованного помещения были изъяты вещи, принадлежавшие погибшему.

Реклама

Читайте также: В Ровенской области мужчина убил и расчленил слепую жену

В тренде
В Киевской области хотели убить и ограбить бизнесмена: задержали вооруженную банду (фото)

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, в ходе которого назначили ДНК-экспертизы. По заключению экспертов, голова и части тела принадлежат одному человеку.

Жестокое убийство женщины произошло в августе этого года в Днепровском районе столицы – на берегу Русановского канала нашли пакеты с фрагментами женского тела.

В Санкт-Петербурге, полиция обнаружила в квартире в центре города тело украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко).

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев убил полиция расчленил

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом мужчина
Под Киевом мужчина "утонул", чтобы получить 200 млн страховкиПроисшествия
В Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины с ножницами в шее
В Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины с ножницами в шееПроисшествия
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)Другие новости
В Киеве горела жилая многоэтажка (видео)
В Киеве горела жилая многоэтажка (видео)Происшествия
Машины всмятку, колеса поотлетали: видео тройного ДТП в Киеве
Машины всмятку, колеса поотлетали: видео тройного ДТП в КиевеПроисшествия
В Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков (фото)
В Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять