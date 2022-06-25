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В Киеве расследуют загадочное убийство: подробности

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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25 июня, 15:41
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К трупу в квартире "привел" громко работающий телевизор
Полиция начала следственные действия / Коллаж "Сегодня"
Полиция начала следственные действия / Коллаж "Сегодня"

В одной из столичных квартир 25 июня был обнаружен труп мужчины с простреленной головой. Начались следственные действия по установлению предполагаемого убийцы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Что известно

"В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов долго громко работает телевизор и никто не реагирует на замечания соседей. Для выяснения всех обстоятельств по указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Поскольку жители квартиры, где громко работал телевизор, никак не реагировали на стук в дверь, было принято решение зайти в дом. В доме правоохранители обнаружили тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову", – говорится в сообщении.

Как сообщают в правоохранительных органах, в настоящее время сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия, устанавливают личность погибшего и все обстоятельства его смерти.

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Судя по представленным полицией фотографиям с места трагедии, у мужчины, которые стал жертвой убийцы, были связаны за спину руки. Чтобы соседи не слышали выстрел, он производился через подушку, фото которой также опубликовали правоохранители.

Сейчас решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

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Киев криминальный

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