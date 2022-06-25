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У Києві розслідують загадкове вбивство: подробиці (фото)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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25 червня, 15:41
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До трупа в квартирі "привів" телевізор, який голосно працював
Поліція розпочала слідчі дії / Колаж "Сьогодні"
Поліція розпочала слідчі дії / Колаж "Сьогодні"

В одній із столичних квартир 25 червня було виявлено труп чоловіка із простріленою головою. Почалися слідчі дії щодо встановлення передбачуваного вбивці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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Що відомо

"До поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на бульварі Дружби Народів тривалий час гучно працює телевізор та ніхто не реагує на зауваження сусідів. Для з’ясування всіх обставин за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Оскільки мешканці квартири, де гучно працював телевізор, ніяк не реагували на стукіт у двері, було прийнято рішення зайти до оселі. У помешканні правоохоронці виявили тіло невідомого із ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у правоохоронних органах, наразі співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії, встановлюють особу загиблого та всі обставини його смерті.

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Судячи з представлених поліцією фотографій з місця трагедії, у чоловіка, який став жертвою вбивці, руки були зв'язані за спиною. Щоб сусіди не чули пострілу, він здійснювався через подушку, фото якої також опублікували правоохоронці.

Наразі вирішується питання відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

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Київ кримінальний

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