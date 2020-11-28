В Киеве из автомата расстреляли Mercedes (фото)

Утром субботы, 28 ноября, на улице Драгоманова, на столичных Позняках, обстреляли автомобиль Mercedes.
Об этом сообщают ВартовіЕспресо.
После обстрела машины злоумышленник оставил оружие прямо у иномарки. Возможно, для того, чтобы "предупредить" владельца. Так это или нет – установит следствие.
Внутри припаркованного авто никого не было
Обстрел велся из АК-47У с глушителем. Возле авто разбросаны гильзы.
Автомобиль зарегистрирован на Бондаренко Эдуарда Константиновича, 2000 года рождения.
Ранее в Харькове неизвестные стреляли в автомобиль. В результате попали в мужчину, который находился внутри.
Напомним, в Николаеве вандалы обстреляли два трамвайных вагона с пассажирами. Из-за стрельбы движение трамвая остановили, в вагонах повреждены стекла. Их отправили в депо для восстановления.
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