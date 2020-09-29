В Киеве разоблачили преступную группировку, которая пыталась завладеть жилым комплексом (фото)

В Киеве разоблачили преступную группировку, которая пыталась завладеть жилым комплексом, требуя от застройщика продать им жилой объект по сниженной цене. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

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Полиция поймала восемь человек, которые с 2018 года с юридической помощью блокировали строительство жилого комплекса в Подольском районе, а также за денежное вознаграждение организовывали массовые акции рядом со стройкой. Все для того, чтобы выкупить объект по сниженной цене.

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Как сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, за это сообщники могут провести за решеткой до десяти лет.

"Во время санкционированных обысков по месту жительства членов группировки, мы обнаружили и изъяли крупную сумму денежных средств как в национальной валюте, так и в долларах США, черновые записи и гаджеты, которые подтверждают их незаконную деятельность. Сообщникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", – добавил Андрей Крищенко.

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Один из участников группы финансировал преступную деятельность. Злоумышленники ограничивали работу предприятия и ограничивали доступ рабочих и строительной техники на территорию объекта.

Отметим, начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления.

В Запорожье поймали преступную группу, которая ограбила склад и угнала иномарку.

Под Киевом преступная группа похитила мужчину – полиция задержала двух членов группировки.

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