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В Киеве ребенок застрял на пятиметровой высоте

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
5 декабря, 20:47
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Ребенка пытались снять работники канатной дороги, но у них ничего не вышло
В веревочном парке столицы произошло ЧП
В веревочном парке столицы произошло ЧП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве отдых в веревочном парке для семьи закончился вызовом патрульных. Ребенок запутался на большой высоте.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Facebook.

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Сегодня днем ​​за помощью полиции обратилась мать. Женщина объяснила, что отдыхала с детьми в веревочном парке. Все было хорошо, пока ее 8-летний сын не застрял на высоте в сетке из веревок.

"Патрульные Илья Куракса и Евгений Мартыненко немедленно прибыли и увидели, как на высоте пяти метров застрял мальчик. Ребенка пытались снять работники канатной дороги, но у них ничего не вышло. Мальчик выглядел очень обессилено, но держался мужественно", – пишут в сообщении.

От медицинской помощи мать отказалась
От медицинской помощи мать отказалась / Фото: Патрульная полиция Киева

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Копы поднялись по канатной лестнице к сдерживающей сетке, где застрял мальчик, распутали его и сняли, после чего передали семье. Мать от медицинской помощи отказалась.

В Днепропетровской области ребенок выпал с 4-го этажа

В селе Малая Костромка Днепропетровской области девятилетний мальчик выпал с четвертого этажа недостроенного здания. У мальчика множество травм.

Инцидент случился около 19:22. Ребенка доставили в реанимационное отделение Криворожской городской больницы № 8. У него диагностировали кататравму, закрытый перелом голени, перелом позвоночника пока не подтвержден. Мальчик в тяжелом состоянии.

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