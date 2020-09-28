В Киеве умер первый глава КГГА. Чем он запомнился

Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования по поводу смерти Ивана Салия – первого председателя Киевской городской государственной администрации независимой Украины. Кличко отметил, что хорошо знал Салия и тот "давал ему советы".

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Об этом Виталий Кличко заявил в ходе брифинга 28 сентября.

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"Хочу выразить соболезнования родным и близким Ивана Салия. Его не стало 26 сентября. Он был первым председателем Киевской городской государственной администрации. С 1992 до 1993 года. Впоследствии дважды занимал должность заместителя председателя КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов", – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева рассказал, что Иван Салий много сделал для реформирования строительства и улучшения бизнес-климата в отрасли для украинских производителей. И в последнее время был председателем Всеукраинского союза производителей строительных материалов.

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По информации СМИ, причиной смерти Салия стал тромб.

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