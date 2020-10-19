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В Киеве в жилом доме прорвало воду: поток горячей воды залил лестничную площадку (видео)

19 октября, 16:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Жильцы пытаются справиться своими силами

В Киеве в понедельник, 19 октября, на улице Вацлава Гавела, 83 затопило дом горячей водой.

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Об этом сообщают столичные паблики в Сети.

Так, внезапно в доме включили горячую воду под сильным давлением.

"ЖЭК разводит руками, воду перекрыть некому", – говорится в сообщении.

На видео видно, как жильцы дома самостоятельно пытаются вычерпать воду с лестницы. На лестничной площадке стоит пар.

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Ранее мы писали, что горячая вода в кранах и батареях должна быть не ниже 50 градусов – Кабмин готовит новые нормы.

Напомним, в Киеве в 2018 году после возобновления подачи горячей воды прорвало 300 труб.

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Киев дом горячая вода

Источник: Сегодня

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