В Киеве в жилом доме прорвало воду: поток горячей воды залил лестничную площадку (видео)

В Киеве в понедельник, 19 октября, на улице Вацлава Гавела, 83 затопило дом горячей водой.
Об этом сообщают столичные паблики в Сети.
Так, внезапно в доме включили горячую воду под сильным давлением.
"ЖЭК разводит руками, воду перекрыть некому", – говорится в сообщении.
На видео видно, как жильцы дома самостоятельно пытаются вычерпать воду с лестницы. На лестничной площадке стоит пар.
Ранее мы писали, что горячая вода в кранах и батареях должна быть не ниже 50 градусов – Кабмин готовит новые нормы.
Напомним, в Киеве в 2018 году после возобновления подачи горячей воды прорвало 300 труб.
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