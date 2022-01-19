В Киеве водитель на большой скорости снес припаркованные авто (видео)

Почему он совершил опасный маневр на дороге пока неизвестно

Водитель иномарки остался жив / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице Цветаевой, 3 произошло странное ДТП. Водитель на автомобиле Skoda разогнался и въехал в припаркованные машины на обочине дороги.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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"Какой-то псевдо-гонщик на Skoda решил исполнить свой самый лучший в жизни трюк. Не получилось. Или получилось, кто его знает что в той пустой голове было", – пишут в Сети.

В ролике, снятом на регистратор видно, что водитель остался жив. В авто находилось несколько пассажиров. Все они вышли из машины сразу после столкновения.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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