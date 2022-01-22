В Киеве водитель устроил дрифт и снес светофор (видео)

Сегодня в столице достаточно скользкие дороги – водителям и пешеходам нужно быть внимательнее

В Киеве 22 января произошло ДТП на Березняках. Автомобиль не справился с управлением на скользкой дороге.

Об этом сообщает ХК в Telegram.

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ЧП произошло на улице Березняковской, 16.

"Водитель Hyundai Sonata так дрифтовал, что снёс светофор", – пишут в Сети.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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