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У Києві водій влаштував дрифт та зніс світлофор (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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22 січня, 19:31
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Сьогодні у столиці досить слизькі дороги – водіям та пішоходам треба бути уважнішими

У Києві 22 січня сталася ДТП на Березняках. Автомобіль не впорався з керуванням на слизькій дорозі.

Про це повідомляє ХК у Telegram.

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НП сталася на вулиці Березняківській, 16.

"Водій Hyundai Sonata так дрифтував, що зніс світлофор", – пишуть у Мережі.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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