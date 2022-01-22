У Києві водій влаштував дрифт та зніс світлофор (відео)

Сьогодні у столиці досить слизькі дороги – водіям та пішоходам треба бути уважнішими

У Києві 22 січня сталася ДТП на Березняках. Автомобіль не впорався з керуванням на слизькій дорозі.

Про це повідомляє ХК у Telegram.

Реклама

НП сталася на вулиці Березняківській, 16.

"Водій Hyundai Sonata так дрифтував, що зніс світлофор", – пишуть у Мережі.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

Реклама

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

Раніше ми писали: