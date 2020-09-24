В Киеве за прошлые сутки у 330 человек выявили COVID-19

С начала эпидемии успели выздороветь 6 149 человек

За прошлые сутки, 23 сентября, в Киеве коронавирус обнаружили у 330 человек, с начала эпидемии болезнь подтвердили у 20 тыс. 665 случаях. Об этом сообщают данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

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Так, по данным мониторинга, за прошлые сутки в столице умерли три человека, всего с начала эпидемии – 333. Выздоровели – 106, всего – 6 тыс. 149. Подозрение на коронавирус – у 456 киевлян.

В Киевской области вчера у 138 человек был обнаружен COVID-19.

Напомним данные 22 сентября по Киеву:

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было выявлено 307 больных COVID-19;

выздоровели 6 тыс.149 человек (за сутки 106);

умерли 333 человека (за сутки 3).

Отметим, что всего в Украине с начала эпидемии подтверждено 188 тыс.106 случаев заболевания COVID-19.

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