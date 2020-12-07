В Киеве задержали нотариуса: требовал взятку почти в 1,2 миллиона гривен

В Киеве задержали на вымогательстве частного нотариуса Киевского городского нотариального округа и его посредника.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева.

Нотариус, действуя в сговоре с доверенным лицом, требовала от предпринимателя взятку – 1.2 млн гривен за содействие в проведении государственной регистрации комплекса зданий завода площадью почти 15 тыс. квадратных метров, расположенных в пгт Коцюбинское Киевской области. В случае отказа злоумышленники обещали предпринимателю "создать проблемы с регистрацией этого имущества".

"В ходе следствия правоохранители задокументировали получение нотариусом средств в три этапа. Во время первых двух траншей злоумышленница получила через посредника 16 тыс. долларов США и 28 тыс. гривен. 4 декабря во время передачи третьего транша в сумме 25 тыс. долларов США нотариуса и ее сообщника задержали "на горячем", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что официальная стоимость услуг за проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество составляет 11 800 гривен.

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В ходе обысков правоохранители изъяли у задержанных часть средств, которые им были переданы ранее, сейчас им сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, ранее начальник управления Укртрансбезопасности в Черновицкой области попался на взятке.

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