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В Киевской области полицейский сбил пешехода

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
25 августа, 14:32
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Обоих участников ДТП – пострадавшего и полицейского медики госпитализировали
На снимке место аварии в селе Новые Петровцы. Фото: коллаж "Сегодня"
На снимке место аварии в селе Новые Петровцы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области (около Вышгорода) произошла авария с участием полицейского. Инцидент случился поздно вечером 24 августа в селе Новые Петровцы.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области в Facebook.

"28-летний старший лейтенант полиции на автомобиле Volkswagen двигался по улице Свято-Покровская, где произошло столкновение с пешеходом, который выбежал на проезжую часть неосвещенного участка дороги в не предназначенном для перехода месте", – говорится в сообщении.

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Пострадавшего 1998 года рождения и полицейского госпитализировали.

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"Сейчас Государственное бюро расследований проводит расследование по данному факту", – добавляют в полиции.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.

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