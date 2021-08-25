В Киевской области полицейский сбил пешехода

В Киевской области (около Вышгорода) произошла авария с участием полицейского. Инцидент случился поздно вечером 24 августа в селе Новые Петровцы.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области в Facebook.
"28-летний старший лейтенант полиции на автомобиле Volkswagen двигался по улице Свято-Покровская, где произошло столкновение с пешеходом, который выбежал на проезжую часть неосвещенного участка дороги в не предназначенном для перехода месте", – говорится в сообщении.
Под Запорожьем в страшном ДТП погибли дети
Пострадавшего 1998 года рождения и полицейского госпитализировали.
"Сейчас Государственное бюро расследований проводит расследование по данному факту", – добавляют в полиции.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.
Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.