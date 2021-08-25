В Киевской области полицейский сбил пешехода

Обоих участников ДТП – пострадавшего и полицейского медики госпитализировали

На снимке место аварии в селе Новые Петровцы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области (около Вышгорода) произошла авария с участием полицейского. Инцидент случился поздно вечером 24 августа в селе Новые Петровцы.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области в Facebook.

"28-летний старший лейтенант полиции на автомобиле Volkswagen двигался по улице Свято-Покровская, где произошло столкновение с пешеходом, который выбежал на проезжую часть неосвещенного участка дороги в не предназначенном для перехода месте", – говорится в сообщении.

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Пострадавшего 1998 года рождения и полицейского госпитализировали.

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"Сейчас Государственное бюро расследований проводит расследование по данному факту", – добавляют в полиции.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.