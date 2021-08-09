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В Киевской области вспышка сальмонеллеза: отравились семь человек

9 августа 2021 20:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Эпидемиологическое расследование продолжается – отстранили от работы пять человек из числа персонала заведения

Массовое пищевое отравление. Фото: коллаж "Сегодня"

Массовое пищевое отравление. Фото: коллаж "Сегодня"

Сразу семь человек заболели сальмонеллезом в Белой церкви (Киевская область). Связывают они свое заболевание с употреблением готовых блюд в одном из заведений общественного питания города.

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Об этом сообщили в Белоцерковском отделе ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Проверка безопасности пищевых продуктов в заведении выявила ряд нарушений, в частности, инспекторы увидели ненадлежащие санитарно-гигиенические условия для хранения пищевых продуктов и изготовления готовых блюд, продукцию с истекшим сроком реализации и персонал, не имеющий санкнижек.

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"Сейчас работа заведения общественного питания временно приостановлена. Отстранены от работы пять человек из числа персонала заведения, работавшего без прохождения медицинского осмотра", – пишут в сообщении.

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Также изъято из оборота и передано на утилизацию непригодную к употреблению продукцию.

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