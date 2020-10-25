В Оболонском районе Киева произошел взрыв (фото)

В Киеве в воскресенье, 25 октября, произошел взрыв на улице Зои Гайдай в Оболонском районе.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

По предварительным данным, неизвестный бросил гранату в офисное помещение – повреждены забор и фасад здания.

"Ночью неизвестный бросил предмет (предположительно – гранату), который взорвался недалеко от офисного помещения. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома", – рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.

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По информации полиции, сейчас проводят комплекс первоочередных следственных и разыскных действий, чтобы установить и задержать лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее мы писали, что четыре семьи проснулись от взрыва – так мужчина воюет за квартиру, которая не досталась ему по наследству.

Напомним, в жилом доме в Хмельницкой области прогремел взрыв – пострадали два человека.

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