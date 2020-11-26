В Печерском районе ограбили православный храм

В Киеве 26 ноября ночью неизвестные пытались обокрасть храм.

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Об этом сообщает Вартові еспресо в Facebook.

Так, ЧП произошло на улице Шелковичная, 39/1. Неизвестные залезли через окно в храм Святого Михаила.

"Что именно украли пока неизвестно", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, сейчас личности грабителей устанавливаются.

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Ранее мы писали, что полицейские задержали двух мужчин по подозрению в совершении серии уголовных преступлений, совершенных на территории Черкасской области.

А в Днепре на пляже у подростка, который находился в воде, украли сумку с печеньем.

Сморите видео – кража картины в галерее:

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