В Печерском районе ограбили православный храм

В Киеве 26 ноября ночью неизвестные пытались обокрасть храм.
Об этом сообщает Вартові еспресо в Facebook.
Так, ЧП произошло на улице Шелковичная, 39/1. Неизвестные залезли через окно в храм Святого Михаила.
"Что именно украли пока неизвестно", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, сейчас личности грабителей устанавливаются.
Ранее мы писали, что полицейские задержали двух мужчин по подозрению в совершении серии уголовных преступлений, совершенных на территории Черкасской области.
А в Днепре на пляже у подростка, который находился в воде, украли сумку с печеньем.
Сморите видео – кража картины в галерее:
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