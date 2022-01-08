В сговоре? В супермаркете Киева охранник помог вору ограбить покупателя (видео)

В Киеве в одном из супермаркетов охранник помог вору открыть камеру хранения и обокрасть покупателей. Момент попал на видео.
Об этом сообщает "Оперативный".
Охранник в сговоре с вором?
По словам пострадавших, они положили вещи в камеру хранения в магазине Сильпо, что находится на улице Подлесной, 1.
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После этого покупатели обнаружили, что в их ячейке ключ, как у них, но вещей внутри нет.
По камерам видно, что охранник открыл ячейку неизвестному мужчине, а тот вытащил вещи.
"Кстати, после всего охрана еще и позволила себе общаться некорректно. Может кто узнает этого любителя чужого?" – написали пострадавшие покупатели.
В Киеве охранник избил девушку
В Киеве 4 октября в сквере на Гейдара Алиева охранник ударил девушку по лицу. Ее подруга сняла этот момент на камеру.
В ночь на понедельник, 4 октября, в одном из парков Киева охранник подошел к двум девушкам и ударил одну из них по лицу. Ее подруга сняла это на камеру. Пострадавшая девушка утверждает, что мужчина ударил ее без причины.
Подруги включили камеру телефона еще до того, как охранник начал к ним подходить. Девушки написали заявление в полицию и передали видео.
В комментариях девушка рассказала, что отдыхала в парке с подругой. Они взяли с собой еду и бутылку вина.
"Он предупредил, что пить нельзя. Мы ее и не открыли. Он пришел через 2 минуты, начал грубо выгонять нас, подруга начала снимать хамство. И через секунду он ударил", – написала девушка.