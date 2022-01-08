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В сговоре? В супермаркете Киева охранник помог вору ограбить покупателя (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 января, 09:59
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После случившегося охрана общалась некорректно с пострадавшими
В киевском супермаркете произошло ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"
В киевском супермаркете произошло ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в одном из супермаркетов охранник помог вору открыть камеру хранения и обокрасть покупателей. Момент попал на видео.

Об этом сообщает "Оперативный".

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Охранник в сговоре с вором?

По словам пострадавших, они положили вещи в камеру хранения в магазине Сильпо, что находится на улице Подлесной, 1.

После этого покупатели обнаружили, что в их ячейке ключ, как у них, но вещей внутри нет.

По камерам видно, что охранник открыл ячейку неизвестному мужчине, а тот вытащил вещи.

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"Кстати, после всего охрана еще и позволила себе общаться некорректно. Может кто узнает этого любителя чужого?" – написали пострадавшие покупатели.

В Киеве охранник избил девушку

В Киеве 4 октября в сквере на Гейдара Алиева охранник ударил девушку по лицу. Ее подруга сняла этот момент на камеру.

В ночь на понедельник, 4 октября, в одном из парков Киева охранник подошел к двум девушкам и ударил одну из них по лицу. Ее подруга сняла это на камеру. Пострадавшая девушка утверждает, что мужчина ударил ее без причины.

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Подруги включили камеру телефона еще до того, как охранник начал к ним подходить. Девушки написали заявление в полицию и передали видео.

В комментариях девушка рассказала, что отдыхала в парке с подругой. Они взяли с собой еду и бутылку вина.

"Он предупредил, что пить нельзя. Мы ее и не открыли. Он пришел через 2 минуты, начал грубо выгонять нас, подруга начала снимать хамство. И через секунду он ударил", – написала девушка.

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