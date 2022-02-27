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В Украине сбили крылатую ракету, пущенную из Беларуси

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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27 февраля, 09:09
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Оружие выпустили по столице военные формирования РФ
Столицу обстреливают четвертый день
Столицу обстреливают четвертый день / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные сбили ракету, которую войска РФ выпустили по Киеву.

Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Воздушные силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Это очередное военное преступление РБ и РФ", – заявил главком Залужный.

СБУ перехватила разговор боевиков

Ранее украинские разведчики перехватили разговоры боевиков "ЛДНР", которые усиленно обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ на Донбассе. На записи террористы удивлялись, что ВСУ не поддаются на провокации, и признались, что в ОРДЛО свезли чеченцев.

Ожесточенные бои за Украину

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.

А вот ночь выдалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков подвергся сильным обстрелам, загорелся газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где подорвали нефтебазу.

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Сегодня с самого утра в Харьков въехали несколько единиц легкой бронированной техники противника, но ее уже встретили огнем наши защитники.

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