Вместо крыши – бассейн: в Сети показали последствия дождя в Киеве (видео)

В Киеве после дождя затопило одну из крыш многоэтажки на Оболони.
Об этом сообщают в соцсетях жильцы дома.
"Вода уже начала протекать в дом, ее до сих пор никто не откачивает и не накрывает крышу", – пишут в Сети.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика:
На видео, снятом очевидцами, видно, что на крыше дома на Героев Днепра, 36 получился полноценный "бассейн на три дорожки". Жильцам дома ответили коммунальщики, что аварийная служба в дождь не работает.
Ранее мы писали, что Киев накрыла непогода – прошел затяжной ливень.
Напомним, недавно в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погоды в Карпатах.
Смотрите видео – столичную многоэтажку затопило горячей водой:
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