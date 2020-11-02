Вместо крыши – бассейн: в Сети показали последствия дождя в Киеве (видео)

Коммунальные службы отказываются приезжать на вызов по словам жильцов

В Киеве после дождя затопило одну из крыш многоэтажки на Оболони.

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Об этом сообщают в соцсетях жильцы дома.

"Вода уже начала протекать в дом, ее до сих пор никто не откачивает и не накрывает крышу", – пишут в Сети.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика:

На видео, снятом очевидцами, видно, что на крыше дома на Героев Днепра, 36 получился полноценный "бассейн на три дорожки". Жильцам дома ответили коммунальщики, что аварийная служба в дождь не работает.

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Ранее мы писали, что Киев накрыла непогода – прошел затяжной ливень.

Напомним, недавно в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погоды в Карпатах.

Смотрите видео – столичную многоэтажку затопило горячей водой:

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