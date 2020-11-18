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Водитель маршрутки в Киеве работал под действием наркотиков (фото)

18 ноября, 16:08

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Будет проведена внеплановая проверка этого маршрута

В Киеве в среду, 18 ноября, патрульные на проспекте Свободы остановили пьяного водителя маршрутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Водитель двигался с нарушением ПДД. Кроме того, он был без защитной маски и разговаривал по мобильному телефону во время движения.

"Инспекторы остановили автобус марки ATAMAN, а у водителя заметили явные признаки наркотического опьянения", – говорится в сообщении.

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Как стало известно позже, водитель маршрутки №180 был уволен. По данным перевозчика, перед выходом на маршрут водитель прошел обязательный медицинский осмотр.

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"Будет проведена внеплановая проверка этого маршрута", – сказано на странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

По информации патрульных, свое состояние водитель объяснил тем, что он принимал лекарства от зубной боли. Название не запомнил.

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Ранее мы писали, что в Харькове пьяный водитель устроил двойное ДТП.

Напомним, пьяный водитель маршрутки пытался сбежать от полиции в Кропивницком – проверка на состояние алкогольного опьянения показала результат – 1,71 промилле алкоголя в крови, что в 8 раз превышает норму.

Видео: Police Control Ukraine

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транспорт Киев патрульная полиция

Источник: Сегодня

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