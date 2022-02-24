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Войска РФ захватили Чернобыльскую станцию

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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24 февраля, 19:02
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Под Киевом вражеские войска захватили АЭС
Под Киевом вражеские войска захватили АЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках.

Об этом сообщила советник командующего Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова в Facebook.

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"Это чревато безопасностью не только Украины, но и Европы", – написала она.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что после жестокого боя наш контроль над Чернобыльской площадкой утрачен.

"Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти, безусловно, опаснейшие объекты", – сказал он.

Нападение России на Украину

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