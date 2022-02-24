Войска РФ захватили Чернобыльскую станцию

Россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках.
Об этом сообщила советник командующего Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова в Facebook.
"Это чревато безопасностью не только Украины, но и Европы", – написала она.
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что после жестокого боя наш контроль над Чернобыльской площадкой утрачен.
"Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти, безусловно, опаснейшие объекты", – сказал он.
Нападение России на Украину
- Утром 24 февраля одновременно в нескольких городах Украины раздались мощные взрывы. Уже есть сообщения о первых погибших и раненых. В результате сегодняшних атак России погибли более 40 украинских военнослужащих, еще несколько десятков ранены.
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.
- В Миргороде зафиксировали взрывы ракет, в городе есть военная авиация (видео).
- Россия пошла в атаку из оккупированного Крыма – движется техника, убит украинский пограничник.
- Зеленский обратился к Западу: надо срочно остановить Путина. Президент призвал мировых лидеров сформировать "антипутинскую коалицию".