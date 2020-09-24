Возле Олимпийского колледжа в Киеве произошли столкновения (видео)

Скорая медицинская помощь увезла тренера и двух студентов

В Киеве возле Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного произошли столкновения коллектива учебного учреждения с полицией. Об этом сообщается на странице колледжа в Facebook.

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Коллектив выступил против присоединения и передачи имущественного комплекса Национальному университету физического воспитания и спорта. Как сообщили на странице колледжа, якобы в 12 часов дня был запланирован "рейдерский захват" учреждения.

"Захват запланирован на 12.00. Коллектив и студенты настроены решительно бороться за свои права и требовать выполнения нормы закона", – говорится в сообщении.

Позже сообщили, что похитили главу профсоюза колледжа Дмитрия Несвятипаска и "вывезли в неизвестном направлении". После чего заявили о похищении студента, "который давал интервью".

"Киевляне! Средства массовой информации! Нуждаемся в вашей немедленной помощи. Только что в колледж подъехало два автобуса титушек. Они окружают учебное заведение" – пишут на странице колледжа.

По сообщению пресс-службы Нацполиции Киева, было открыто уголовное производство.

"По факту событий на территории Олимпийского колледжа в Киеве открыто уголовное производство".

Так, досудебное расследование начато по факту хулиганства. В результате конфликта пострадали несколько человек, в том числе и правоохранители.

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Отмечается, что в отделение полиции приглашены обе стороны конфликта для объективного установления причин инцидента.

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Напомним, в Киеве в столкновениях у суда депутату разорвали футболку.

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