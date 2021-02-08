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Вывезли в лес и обокрали: в Киеве похитили мужчину (фото)

8 февраля, 17:26

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мужчина смог запомнить часть номерного знака и описать автомобиль

В Киеве поймали мужчин, которые вывезли мужчину в лес и обокрали.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

Произошло это неподалеку площади Тараса Шевченко, около 20 часов вечера. Пострадавший сообщил, что незнакомцы на автомобиле вывезли его в лес. Там угрожали ножом, отобрали кольцо и телефон. Мужчина смог запомнить часть номерного знака и описать автомобиль нападающих.

Был введен план "Перехват". Патрульные обнаружили автомобиль, описанный заявителем, на бульваре Вацлава Гавела.

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"В салоне находились четыре человека, для задержания которых патрульным пришлось применить физическую силу и наручники. У одного из мужчин инспекторы обнаружили телефон, описанный заявителем, а в салоне автомобиля – обручальное кольцо", – говорится в сообщении.

Один из задержанных представился чужим именем. Как выяснили патрульные, он находится в розыске.

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Ранее в Кропивницком полицейские задержали группировку, которую "крышевал" так называемый "надзиратель за СИЗО".

А в Одессе полицейские задержали опасную преступную группировку, которую возглавлял россиянин. Как выяснилось, преступники планировали серию разбойных нападений на дома. Они "работали" по принципу: чем больше частный дом, тем ценнее "улов".

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Киев кража полиция перехват патрульная полиция

Источник: Сегодня

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