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У Києві вивезли в ліс і пограбували чоловіка (фото)

8 лютого, 17:26

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Чоловік зміг запам'ятати частину номерного знака і описати автомобіль

У Києві зловили зловмисників, які вивезли чоловіка в ліс і обікрали.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Facebook.

Сталося це неподалік площі Тараса Шевченка, близько 20 години вечора. Потерпілий повідомив, що незнайомці на автомобілі вивезли його в ліс. Там погрожували ножем, відібрали каблучку і телефон. Чоловік зміг запам'ятати частину номерного знака і описати автомобіль нападників.

Був введений план "Перехоплення". Патрульні виявили автомобіль, описаний заявником, на бульварі Вацлава Гавела.

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"У салоні знаходилися чотири людини, для затримання яких патрульним довелося застосувати фізичну силу і наручники. У одного з чоловіків інспектори виявили телефон, описаний заявником, а в салоні автомобіля – каблучку", – йдеться в повідомленні.

Один із затриманих представився чужим ім'ям. Як з'ясували патрульні, він знаходиться в розшуку.

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Раніше в Кропивницького поліцейські затримали угруповання, яку "кришував" так званий "наглядач за СІЗО".

А в Одесі поліцейські затримали небезпечне злочинне угрупування, яке очолював росіянин. Як з'ясувалося, злочинці планували серію розбійних нападів на будинки. Вони "працювали" за принципом: чим більше приватний будинок, тим цінніше "улов".

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Київ крадіжка поліція перехоплення патрульна поліція

Джерело: Сьогодні

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