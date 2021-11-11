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Заключали фиктивные браки. В Киеве незаконно переправляли иностранцев за границу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
11 ноября, 12:20
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52-летней женщине, которая была организатором, грозит большой срок
Начато уголовное производство
Начато уголовное производство / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве поймали злоумышленницу, которая занималась легализацией мигрантов путем заключения фиктивных браков с украинками. Стоимость одной такой услуги стоила около 30 тысяч гривен. Возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

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"Организатором указанной преступной деятельности является киевлянка, 1969 года рождения. Женщина наладила предоставление услуг по незаконной легализации иностранцев путем заключения фиктивных браков и подыскивала "жен". Цена одной такой услуги стоила около 30 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Что ей грозит

Полицейские задержали 52-летнюю организатора в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при передаче средств за фиктивное свидетельство о браке.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

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"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", – добавляют в полиции.

Скоро фигурантке сообщат о подозрении в совершении этого преступления и избрании меры пресечения.

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