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Укладали фіктивні шлюби. У Києві незаконно переправляли іноземців за кордон

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
11 листопада, 12:20
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52-річній жінці, яка була організатором, загрожує великий строк
Розпочато кримінальне провадження
Розпочато кримінальне провадження / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві впіймали зловмисницю, яка займалася легалізацією мігрантів шляхом укладання фіктивних шлюбів з українками. Вартість однієї такої послуги коштувала близько 30 тисяч гривень. Порушено кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Facebook.

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"Організаторкою вказаної злочинної діяльності є киянка, 1969 року народження. Жінка налагодила надання послуг із незаконної легалізації іноземців шляхом укладання фіктивних шлюбів та підшуковувала "дружин". Ціна однієї такої послуги коштувала близько 30 тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.

Що їй загрожує

Поліцейські затримали 52-річну організатора у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі коштів за фіктивне свідоцтво про шлюб.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

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"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", – додають у поліції.

Незабаром фігурантці повідомлять про підозру у скоєнні цього злочину та обрання запобіжного заходу.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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