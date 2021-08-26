"Застукал" жену в постели с другом и чуть не убил: в Киевской области объявили подозрение ревнивцу

Мужчина схватил стамеску и нанес любовнику четыре удара в грудь и живот – он в реанимации

Ревнивца задержали, пострадавший в реанимации. Фото: коллаж "Сегодня"

В поселке Качалы (Киевская область) мужчина из ревности чуть не убил знакомого. Он "застукал" его со своей женой.

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Об этом сообщает ГУ Нацполиция Киевской области в Facebook.

О происшествии сообщил в полицию врач, так как в местную больницу поселка Бородянка доставили мужчину с колото-резаными ранами груди и живота.

"Житель поселка Качалы вернувшись домой обнаружил отсутствие своей жены. Мужчина отправился ее искать по поселку. Зайдя в дом товарища, мужчина обнаружил жену в постели в его объятиях", – говорится в сообщении.

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Разозлившись, 36-летний мужчина схватил стамеску и нанес любовнику четыре удара в грудь и живот. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.

Следы крови на постели. Фото: Нацполиция области

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении по ч.2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Статистика убийств в Украине

Уголовный кодекс Украины 2001 года классифицирует преступления по степени тяжести: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных с 1994 по 2000 годы, превысило 200 тысяч. С 2001 по 2015 годы уровень тяжких и особо тяжких преступлений составлял 45,3 % на 10 тысяч населения страны.

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Рост преступности фиксировался в 1993-2003 годах: в 1992 году было совершено 3679 убийств и покушений, а позже эта цифра выросла до 4,5 тысяч в год. Относительно спокойными были 2007-2012 годы, когда количество убийств и покушений не превышало 2,9 тысяч в год. В 2013 году в стране было зафиксировано 7188 случаев убийств и нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть; в 2014 году – свыше 12 тысяч.

А к концу августа 2020 года было зафиксировано 4523 таких преступления в стране.

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