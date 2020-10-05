Какие дороги в Киеве будут ремонтировать в 2021 году (список)

В Киеве озвучили планы ремонтов дорог на следующий год. Будет начато строительство новой велодорожки – от Почтовой площади до моста Патона и др.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Как стало известно, в 2021-м город планирует завершить реконструкцию, в частности:
- на Пейзажной аллее,
- провести капитальный ремонт улиц Чернобыльской и Борщаговской,
- продолжить работы по строительству улиц Довбуша, Большой Кольцевой дороги на участках от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской и от Богатырской до Оболонского проспекта,
- ремонт подъездной автомобильной дороги от проспекта Лобановского в аэропорт "Киев" (Жуляны),
- будут продолжены работы по реконструкции улиц Ивана Франко, Стеценко, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана,
- реконструкция проспекта Гагарина с транспортной развязкой у метро "Черниговская".
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Кроме этого, появятся новые объекты:
- будет начато строительство велодорожки на Набережном шоссе – от Почтовой площади до моста Патона,
- начнется также проектирование работ по реконструкции моста Патона,
- капитальный ремонт проспекта Героев Сталинграда,
- капремонт Софийской площади и некоторых улиц в центре города – Льва Толстого и Терещенковской.
Также напомним, о масштабной программе по замене старых ртутных и натриевых светильников, начатую КП "Киевгорсвет" в конце 2017-го года. Новое уличное освещение устанавливают на всех улицах и объектах, где осуществляют капитальные ремонты.
На сегодняшний день заменили на современные LEDы почти 35 000 старых светильников. А также обновили более 10 000 опор. В последнее время работы по капитальному ремонту системы освещения осуществили или завершают на улицах: Вифлеемская, Сортировочная, Урловская, Сечевых Стрельцов, Ивана Франко, Золотоворотская, Малоподвальная.
Напомним, столичный мост Патона продолжает разрушаться – в некоторых местах металлическая ограда отвалилась от основной конструкции.
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