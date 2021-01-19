Какую воду пьет Киев? Только 40% киевлян получают ее без аромата хлорки

За последние три года уровень потребления воды в Киеве снизился: почему так происходит

Бытует легенда, что на Крещение вода повсеместно очищается и становится в этот день целебной, даже в водопроводных трубах и кранах на наших кухнях. Сайт "Сегодня" верит, конечно, в чудеса, но все же мы решили узнать какого качества воду мы употребляем и как ее очищают в Киеве.

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КИЕВ СТАЛ ПОТРЕБЛЯТЬ МЕНЬШЕ ВОДЫ

Водоснабжение Киева осуществляется из трех источников: Десны (60%), Днепра (30%) и артезианских скважин (10%).

По данным "Киевводоканала", с каждым годом киевляне употребляют все меньше воды:

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За 2018 год – 244 млн 051 тыс. м3, (в среднем 669 тыс. м3 в сутки)

За 2019 год – 241 млн. 951 тыс. м3 (в среднем 663 тыс. м3 в сутки)

За 2020 год – 236 млн. 670 тыс. м3 (в среднем 647 тыс. м3 в сутки)

"Уменьшение объемов потребления воды связано с тем, что люди экономят и устанавливают в квартирах счетчики. Сокращение поэтапное. Оно фиксируется с 1995 года. Тогда при таком же количестве жителей Киев потреблял 1,5 миллиона кубических метров воды в сутки, сейчас же – чуть больше 700 тысяч. Также люди стали использовать больше современной бытовой техники: стиральные и посудомоечные машинки. А это значительно сокращает потребление воды", – рассказывает сайту "Сегодня" Дмитрий Новицкий, гендиректор "Киевводоканала".

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На предприятии не смогли нам рассказать, какой из 10 районов столицы больше всего употребляет воды.

"Точно определить, сколько воды потребляет отдельный район Киева, сложно – это зависит от ряда параметров: площадь района, тип застройки (частные дома/многоэтажки), густонаселенность района (центр города или спальные районы), наличия промышленных предприятий", – добавляют в "Киевводоканале".

КАК ОЧИЩАЮТ ВОДУ

Очистка воды для трехмиллионного города – это трудоемкий процесс. Этим в Киеве занимается 1312 человек – работники Днепровской и Деснянской станций и Управления эксплуатации насосных водопроводных станций и артезианских скважин. В арсенале у рабочих огромные площади, техника, хранилища, резервуары.

Как происходит очистка воды смотрите на видео:

На Деснянской водопроводной станции применяется технология хлорирования. То есть вода, которая подается в город, имеет запах хлорки. Сейчас, когда из-за морозов лед сковал берега Десны, возле водозабора Деснянской водопроводной станции включили систему электрического подогрева решеток – они расплавляют лед, и забор воды происходит даже в сильные морозы.

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Фото "Киевводоканала"

А вот на Днепровской водопроводной станции вода уже очищается при помощи диоксида хлора. Здесь даже построили завод по его производству. Сейчас тут завершаются пусконаладочные работы.

На всех 15 артезианских насосных водопроводных станциях Киева также уже отошли от использования газ-хлора. Здесь вода обеззараживается гипохлоритом натрия, который изготавливается прямо на месте из обычной поваренной соли.

"Учитывая пожелания киевлян, мы реализуем программу "Стоп Хлор" с целью перехода на другие технологии и использование более современных реагентов, которые обеспечат лучший вкус и запах воды, а также уменьшат экологическую угрозу при транспортировке и использовании газ-хлора", – добавляют в "Киевводоканале".

ДИОКСИД ХЛОРА И ЕГО ПЛЮСЫ

Использование диоксида хлора в тестовом режиме было начато на Днепровской водопроводной станции с июля 2020 года.

*Диоксид хлора – мощный дезинфектант, который сохраняет обеззараживающим действием воду при транспортировке водопроводными сетями. Диоксид, как бактерицид, активен в воде минимум 48 часов, что намного эффективнее чем хлор или гипохлорит.

*Диоксид улучшает органолептические качества воды: у такой воды отсутствуют привкусы и запах хлора.

*Использование диоксида хлора повышает экологическую безопасность Днепровской водопроводной станции и исключает риск отравления рабочих при хранении и транспортировке жидкого хлора.

*Реагент производится на месте применения, уменьшает затраты на логистику и зависимость от поставок жидкого хлора.

ЧТО ГРЯЗНИТ ВОДУ?

Киевляне нарекают, что качество водопроводной воды давно стало плохим. Водой из-под крана они моют посуду, полы, поливают вазоны, стирают вещи, а вот для питья ее употребляют совсем немногие. Плохое качество воды прежде всего из-за старых труб, которые поросли ржавчиной и наростами.

В "Киевводоканале" соглашаются, что 45% водопроводных сетей столицы нуждаются в обновлении.

"Мы эксплуатируем сети с учетом их состояния и в плановом порядке меняем наиболее аварийные участки. Повлиять на качество воды во время транспортировки водопроводными сетями незначительно могут аварийно-восстановительные работы. Например, через изменение направления и скорости потоков со стенок трубопроводов в воду может попадать ржавчина. Но мы проводим обязательные промывки труб после выполнения аварийно-восстановительных работ, чтобы минимизировать такие явления", – заверяют в "Киевводоканале".

В плановом порядке предприятие обновляет водопроводные сети, используя современные трубы из полимерных материалов, не поддающихся коррозии.

"В процессе водоподготовки мы постепенно переходим на новые реагенты, которые дольше сохраняют обеззараживающие действие. Регулярно проводим промывки городских сетей, чтобы избежать застойных явлений и очистить водопроводы от ржавчины и осадка, в том числе после выполнения на них ремонтных работ или в случае поступления жалоб на неудовлетворительное качество воды от потребителей", – сообщают в "Киевводоканале".

Специалисты трех лабораторий "Киевводоканала" ежедневно проверяют качество воды в распределительных сетях. При обнаружении отклонений – причина выясняется и устраняется.

В "Киевводоканале" считают, что питьевая водопроводная вода чаще всего подвергается вторичному загрязнению во внутридомовых сетях, за состояние которых отвечает держатель дома или владелец (ЖЭО или ОСМД).

"Качество воды, которую получает потребитель, зависит не только от водоподготовки питьевой воды на водопроводных станциях, но и от состояния городских и внутридомовых сетей, которые могут эксплуатироваться десятилетиями и в большинстве случаев требуют замены", – поясняет Дмитрий Новицкий.

К сожалению, часто именно эти сети не обслуживаются должным образом годами и десятилетиями, поэтому вторичное загрязнение воды происходит именно на этапе подачи домовыми сетями к крану конкретной квартиры

ЧИСТАЯ, КАК В ЕВРОПЕ

В "Киевводоканале" поспешных заявлений не делают по поводу того, когда же вода в Киеве будет такой же чистой, как в странах Европы.

На предприятии отмечают, что уже завершили реконструкцию всех артезианских водопроводных насосных станций.

"В 2020 году мы завершили модернизацию Днепровской станции в части отказа от использования хлора в технологии водоподготовки и перевели станцию ​​на более безопасный и эффективный способ обеззараживания с использованием диоксида хлора. Таким образом уже 40% киевлян потребляют воду без вкуса и запаха хлора. На выходе из водопроводных станций и в сетях города питьевая вода полностью соответствует действующим нормам. В ближайшие годы мы планируем модернизировать Деснянскую водопроводную станцию ​​и полностью отказаться от использования жидкого хлора в столице", – обещают в "Киевводоканале".

Ранее мы сообщали о том, что в некоторых селах Украины исчезает вода. Почему так происходит, смотрите в нашем сюжете:

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