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YASNO призывает клиентов решать вопросы по электроснабжению дистанционно

10 ноября, 18:42

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Для безопасности клиентов и работников YASNO призывает избегать визитов в энергоофисы на время усиленного карантина

Учитывая карантинные ограничения, которые продолжают действовать в столице, YASNO отмечает, что рассчитаться за электроэнергию без комиссии, передать показания счетчиков, получить консультации и заказать энергоэффективные товары можно не выходя из дома. Для безопасности клиентов и работников YASNO призывает избегать визитов в энергоофисы на время усиленного карантина. Если же консультация требует очного визита – просит учесть, что попасть в энергоофис можно только после предварительной регистрации на сайте.

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Сервисы YASNO, которые помогут решить вопросы по электроснабжению и энергоэффективности дистанционно:

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Записаться на визит в энергоофисы YASNO можно через простую форму на сайте yasno.com.ua. Для этого нужно лишь выбрать тему обращения, энергоофис, указать свои контактные данные и выбрать дату и время визита. Также записаться на визит можно по телефонам контакт-центра и дополнительными телефонами для каждого энергоофиса.

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Правила посещения энергоофиса во время карантина:

  • вход только в масках или респираторах;
  • допускается не более одного человека на 10 м2 помещения;
  • расстояние между посетителями во время ожидания снаружи – 1,5 метра.

"Дистанционные сервисы помогают сохранять здоровье, спокойствие и время. Мы заботимся о наших клиентах и ​​создали достаточно возможностей для того, чтобы решать вопросы из дома за несколько минут. Мы призываем более опытных клиентов помочь пожилым людям также решать коммунальные вопросы через интернет. Именно старики входят в группу риска и не всегда имеют доступ к интернету, но очень дисциплинированно относятся к оплате за электроэнергию и к передаче показаний счетчиков", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

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карантин электричество YASNO энергоофис
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