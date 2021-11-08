Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

15-метровая елка и фотозоны: как будут праздновать Новый год в Киеве

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
8 ноября, 16:51
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Всего на месте будет около 20 развлекательных локаций
На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка / Коллаж "Сегодня"
На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка / Коллаж "Сегодня"

Реклама

В этом году перед Новым годом на ВДНХ снова начнет работать городской парк зимних развлечений"Зимова країна". Откроется он с 11 декабря.

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Каким будет праздник

Всего будет 20 развлекательных локаций. На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка, а рядом обустроят фотозоны.

Реклама

Также будет каток. Там одновременно смогут кататься до 500 посетителей. Рядом будут горки. Оранжерею превратят в стеклянный домик. Также гостям покажут мюзикл.

В одном из павильонов развернут музей Нового года. Среди экспонатов будут: ватные, стеклянные, металлические, проволочные елочные игрушки XIX–ХХ веков и предметы праздничного быта.

В другом павильоне будет парк сказочных героев. В концерт-холле представят мультипространственное шоу-путешествие.

Реклама

Также на ВДНХ будет:

  • Резиденция Санты,
  • Різдвяна фабріка мрій,
  • Центр семейного досуга Teleport360,
  • Галерея стальных фигур,
  • Animal Park,
  • Планета бабочек,
  • выставка-парк "Планета динозаврів" и "Живі дракони",
  • веревочный парк SkyPark,
  • экстремальные аттракционы,
  • карусели,
  • квест-комнаты.

Где еще можно отметить Новый год

В этом году новогодние праздники пройдут не только в центре Киева. Организатор масштабных городских гуляний Folk Ukraine расширяется на территорию Киевской области.

Проект "Зима за городом" пройдет в "Добропарке", а новогодние мероприятия начнутся там уже с 1 декабря, как в Европе.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Фото дня
Дневник независимости 🇺🇦

8 ноября 1991. Из разных уголков Украины поступают сообщения о вывозе военной техники с территории страны.

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.1

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять