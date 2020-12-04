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Атмосфера праздника, тепла и уюта: чем радуют витрины ЦУМа накануне Нового года

4 декабря, 20:17

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Даже самые занятые останавливаются ради фото на фоне забавных зверюшек

Хотя в этом году придется отказаться от масштабных гуляний, праздничную атмосферу никто не отменял. Едва ли не самыми первыми колдовать над ней начинают магазины и торговые центры, которые в своих витринах создают настоящую феерию.

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Хотя до Нового года остается еще несколько недель – ощутить атмосферу чуда хочется уже сейчас. Улицы города кутаются в праздничные гирлянды, с прилавков доносится запах мандарин, а универмаги манят своими сказочными витринами.

Ветки хвои, пряничные домики, огни, а из окна выглядывает всеми любимый Бемби, а братья-бобры танцуют несколько неуклюже, но трогательно. В витринах ЦУМа уже поселился дух Нового года. Бешенный темп мегаполиса здесь замедляется, а прохожие застывают у витрин. Даже самые озабоченные останавливаются ради фото.

По их словам, за витринами – тепло и уютно, а атмосфера навевает праздничное настроение.

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В каждой витрине – душевный сюжет о нас с вами. В одной – семья манекенов гуляет по заснеженному парку, во второй – катаются на катке, украшает елочку и в конце концов – греются у камина. Все эти истории – о семье и семейном тепле. То, что мы начали особенно ценить в условиях карантина.

"Этот год был слишком тяжелым для каждого из нас. И воссоздать настоящие семейные ценности, традиции каждой семьи в витрине для нас было особой задачей, чтобы поднять свое настроение, создать уютную атмосферу. Пандемия показала всем, что семья, близкие – это главное", – говорит Маруся Коваль, директора по маркетингу ЦУМа.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в этом году представлена инсталляция под названием "Щасливі бути разом". Каждая из семи витрин отражает такие новогодние события: приготовление печенья, украшение елки, декор новогоднего стола, прогулки по заснеженному парку, выбор подарков, каток и теплые вечера у камина.

Также напомним, что витрины ЦУМа меняют свое лицо трижды в год. Следующая инсталляция появится в начале весны. Еще есть время определить своего фаворита среди зимних витрин и сделать селфи.

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ЦУМ витрина Новый год 2021

Источник: Сегодня

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