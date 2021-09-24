Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Всех непривитых будут отчислять? В медуниверситете им. Богомольца скандал

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
24 сентября, 15:49
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если прививки нет — подойдет и ПЦР-тест, но он должен обновляться каждые три дня за свой счет
В Национальном медицинском университете имени Богомольца заставляют студентов вакцинироваться. Коллаж: "Сегодня"
В Национальном медицинском университете имени Богомольца заставляют студентов вакцинироваться. Коллаж: "Сегодня"

Студентов из НМУ им. Богомольца заставляют вакцинироваться и до 27 сентября принести паспорт полной вакцинации. Если прививки нет — подойдет и ПЦР-тест, но он должен обновляться каждые три дня за свой счет. Если не будут выполнены эти условия, то их не будут допускать на занятия, а потом и вовсе отчислят.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Реклама

Студентки медицинского вуза рассказали, что 23 сентября получили приказ, в котором говорится о недопущении на занятия без вакцинации или ПЦР-теста.

"У нас творится дурдом. Нам вчера прислали приказ. Но он без подписи и печати. По сути это только бумажка. Нас всех запугали и сказали, что до понедельника у нас должны быть паспорта вакцинации, либо делайте каждые три дня ПЦР-тест.

Или вы не ходите на пары. А если вы не ходите на пары – вас отчисляют через три недели. Тоже самое со студентами, которые живут в общежитии", – рассказала студентка в комментарии для РБК-Украина.

Приказ
Приказ

Девушка отметила, что речь идет не об одной дозе вакцины, а о полной вакцинации, то есть двух дозах. Как это сделать до понедельника, она понятия не имеет.

"Сказали, что студентов будут отчислять, а из общежития выселять. Но делать ПЦР-тест каждые три дня – это же нереальные деньги. Плюс у кого-то же могут быть противопоказания. Это все незаконно и мы вчера подянли бунт", – продолжила студентка.

Желтый уровень эпидемической опасности

Реклама

Ранее мы сообщали, что с четверга, 23 сентября, на всей территории Украины установлен желтый уровень эпидемической опасности.

Что решили власти?

  • Установить с 00:00 23 сентября желтый уровень эпидемической опасности на территории всех регионов Украины и применить новые ограничения;
  • главы областных администраций и КГГА должны обеспечить соблюдение новых правил;
  • правила желтой и красной зон не будут влиять на роботу компаний, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждения недавно перенесенной болезни;
  • главы ОГА должны делать больше для вакцинации населения. В частности, им нужно приобщать к этому учителей, работников сферы образования и их родственников. Такое решение принято из-за того, что в этом году болеет все больше детей.

В желтой зоне действуют следующие карантинные меры:

  • запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на площади 4 кв. м или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более четырех человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. м площади.
Реклама

С 23 сентября установлен желтый уровень эпидемической опасности на территории всех регионов Украины
С 23 сентября установлен желтый уровень эпидемической опасности на территории всех регионов Украины

Бонусы для вакцинированных и запреты для невакцинированных

Этот карантин отличается от других тем, что правительство ввело ряд послаблений для людей, получивших одну или две дозы вакцины от коронавируса. В Минздраве предлагают такие преимущества:

  • школы желтой зоны смогут работать, если 80% педагогов будут иметь хотя бы одну прививку. В красной зоне условие ужесточается: для работы образовательных учреждений понадобится полный курс вакцинации. Но эти ограничения не касаются детских садов и начальной школы – они будут работать при любом уровне эпидемиологической опасности;
  • кафе, рестораны и кинотеатры смогут работать, если весь персонал и посетители вакцинированы.

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения к обычному… Большинство ограничений, которые предусмотрены для желтого и красного уровней, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений. Для желтого уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для красного – полный курс прививок", – сказал Ляшко.

Кафе, рестораны и кинотеатры смогут работать, если весь персонал и посетители вакцинированы
Кафе, рестораны и кинотеатры смогут работать, если весь персонал и посетители вакцинированы

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

24 сентября 1991. Завершился визит председателя Верховной Рады Украины Леонида Кравчука в Канаду...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.53

Евро (€)

31.08

Российский рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Украине
7 866 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять