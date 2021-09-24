Всех непривитых будут отчислять? В медуниверситете им. Богомольца скандал

Если прививки нет — подойдет и ПЦР-тест, но он должен обновляться каждые три дня за свой счет

В Национальном медицинском университете имени Богомольца заставляют студентов вакцинироваться. Коллаж: "Сегодня"

Студентов из НМУ им. Богомольца заставляют вакцинироваться и до 27 сентября принести паспорт полной вакцинации. Если прививки нет — подойдет и ПЦР-тест, но он должен обновляться каждые три дня за свой счет. Если не будут выполнены эти условия, то их не будут допускать на занятия, а потом и вовсе отчислят.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Студентки медицинского вуза рассказали, что 23 сентября получили приказ, в котором говорится о недопущении на занятия без вакцинации или ПЦР-теста.

"У нас творится дурдом. Нам вчера прислали приказ. Но он без подписи и печати. По сути это только бумажка. Нас всех запугали и сказали, что до понедельника у нас должны быть паспорта вакцинации, либо делайте каждые три дня ПЦР-тест. Или вы не ходите на пары. А если вы не ходите на пары – вас отчисляют через три недели. Тоже самое со студентами, которые живут в общежитии", – рассказала студентка в комментарии для РБК-Украина.

Приказ

Девушка отметила, что речь идет не об одной дозе вакцины, а о полной вакцинации, то есть двух дозах. Как это сделать до понедельника, она понятия не имеет.

"Сказали, что студентов будут отчислять, а из общежития выселять. Но делать ПЦР-тест каждые три дня – это же нереальные деньги. Плюс у кого-то же могут быть противопоказания. Это все незаконно и мы вчера подянли бунт", – продолжила студентка.

Желтый уровень эпидемической опасности

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Ранее мы сообщали, что с четверга, 23 сентября, на всей территории Украины установлен желтый уровень эпидемической опасности.

Что решили власти?

Установить с 00:00 23 сентября желтый уровень эпидемической опасности на территории всех регионов Украины и применить новые ограничения;

эпидемической опасности на территории всех регионов Украины и применить новые ограничения; главы областных администраций и КГГА должны обеспечить соблюдение новых правил;

правила желтой и красной зон не будут влиять на роботу компаний, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждения недавно перенесенной болезни;

имеют отрицательный тест или подтверждения недавно перенесенной болезни; главы ОГА должны делать больше для вакцинации населения. В частности, им нужно приобщать к этому учителей, работников сферы образования и их родственников. Такое решение принято из-за того, что в этом году болеет все больше детей.

В желтой зоне действуют следующие карантинные меры:

запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на площади 4 кв. м или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более четырех человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. м площади.

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С 23 сентября установлен желтый уровень эпидемической опасности на территории всех регионов Украины

Бонусы для вакцинированных и запреты для невакцинированных

Этот карантин отличается от других тем, что правительство ввело ряд послаблений для людей, получивших одну или две дозы вакцины от коронавируса. В Минздраве предлагают такие преимущества:

школы желтой зоны смогут работать, если 80% педагогов будут иметь хотя бы одну прививку. В красной зоне условие ужесточается: для работы образовательных учреждений понадобится полный курс вакцинации. Но эти ограничения не касаются детских садов и начальной школы – они будут работать при любом уровне эпидемиологической опасности;

кафе, рестораны и кинотеатры смогут работать, если весь персонал и посетители вакцинированы.

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения к обычному… Большинство ограничений, которые предусмотрены для желтого и красного уровней, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений. Для желтого уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для красного – полный курс прививок", – сказал Ляшко.