Всіх нещеплених будуть відраховувати? У медуніверситеті ім. Богомольця скандал

Якщо щеплення немає — підійде і ПЛР-тест, але він повинен оновлюватися кожні три дні своїм коштом

У Національному медичному університеті імені Богомольця змушують студентів вакцинуватися. Колаж: "Сьогодні"

Студентів з НМУ ім. Богомольця змушують вакцинуватися і до 27 вересня принести паспорт повної вакцинації. Якщо щеплення немає — підійде і ПЛР-тест, але він повинен оновлюватися кожні три дні своїм коштом. Якщо не будуть виконані ці умови, то їх не допускатимуть на заняття, а потім і зовсім відрахують.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Студентки медичного вузу розповіли, що 23 вересня отримали наказ, в якому йдеться про недопущення на заняття без вакцинації або ПЛР-тесту.

"У нас твориться дурдом. Нам вчора надіслали наказ. Але він без підпису і печатки. По суті це тільки папірець. Нас всіх залякали і сказали, що до понеділка у нас повинні бути паспорта вакцинації, або робіть кожні три дні ПЛР-тест. Або ви не ходите на пари. А якщо ви не ходите на пари – вас відраховують через три тижні. Теж саме зі студентами, які живуть в гуртожитку", – розповіла студентка в коментарі для РБК-Україна.

Наказ

Дівчина зазначила, що мова йде не про одну дозу вакцини, а про повну вакцинацію, тобто двох дозах. Як це зробити до понеділка, вона й гадки не має.

"Сказали, що студентів будуть відраховувати, а з гуртожитку виселяти. Але робити ПЛР-тест кожні три дні – це ж нереальні гроші. Плюс у кого-то ж можуть бути протипоказання. Це все незаконно і ми вчора підняли бунт", – продовжила студентка .

Жовтий рівень епідемічної небезпеки

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Раніше ми повідомляли, що з четверга, 23 вересня, на всій території України встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Що вирішила влада?

Встановити з 00:00 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території всіх регіонів України та застосувати нові обмеження;

епідемічної небезпеки на території всіх регіонів України та застосувати нові обмеження; голови обласних адміністрацій і КМДА повинні забезпечити дотримання нових правил;

правила "жовтої" та "червоної" зон не впливатимуть на роботу компаній, де персонал і відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження недавно перенесеної хвороби;

мають негативний тест або підтвердження недавно перенесеної хвороби; голови ОДА повинні робити більше для вакцинації населення. Зокрема, їм потрібно долучати до цього вчителів, працівників сфери освіти і їх родичів. Таке рішення прийнято через те, що в цьому році хворіє все більше дітей.

У "жовтій" зоні діють наступні карантинні заходи:

заборонені масові заходи за участю понад однієї людини на площі 4 кв. м або з наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;

не більше чотирьох людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри будуть працювати тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. м площі.

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З 23 вересня встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території всіх регіонів України

Бонуси для вакцинованих і заборони для невакцинованих

Цей карантин відрізняється від інших тим, що уряд ввів ряд послаблень для людей, які отримали одну або дві дози вакцини від коронавірусу. У МОЗ пропонують такі переваги:

школи жовтої зони зможуть працювати, якщо 80% педагогів матимуть хоча б одне щеплення. У червоній зоні умова посилюється: для роботи освітніх установ знадобиться повний курс вакцинації. Але ці обмеження не стосуються дитячих садків і початкової школи — вони будуть працювати при будь-якому рівні епідеміологічної небезпеки;

кафе, ресторани та кінотеатри зможуть працювати, якщо весь персонал і відвідувачі вакциновані.

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення до звичайного... Більшість обмежень, які передбачені для "жовтого" і "червоного" рівнів, не застосовуватимуться в разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів. Для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" – повний курс щеплень", – сказав Ляшко.