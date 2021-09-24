Всіх нещеплених будуть відраховувати? У медуніверситеті ім. Богомольця скандал

Студентів з НМУ ім. Богомольця змушують вакцинуватися і до 27 вересня принести паспорт повної вакцинації. Якщо щеплення немає — підійде і ПЛР-тест, але він повинен оновлюватися кожні три дні своїм коштом. Якщо не будуть виконані ці умови, то їх не допускатимуть на заняття, а потім і зовсім відрахують.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Студентки медичного вузу розповіли, що 23 вересня отримали наказ, в якому йдеться про недопущення на заняття без вакцинації або ПЛР-тесту.
"У нас твориться дурдом. Нам вчора надіслали наказ. Але він без підпису і печатки. По суті це тільки папірець. Нас всіх залякали і сказали, що до понеділка у нас повинні бути паспорта вакцинації, або робіть кожні три дні ПЛР-тест.
Або ви не ходите на пари. А якщо ви не ходите на пари – вас відраховують через три тижні. Теж саме зі студентами, які живуть в гуртожитку", – розповіла студентка в коментарі для РБК-Україна.
Дівчина зазначила, що мова йде не про одну дозу вакцини, а про повну вакцинацію, тобто двох дозах. Як це зробити до понеділка, вона й гадки не має.
"Сказали, що студентів будуть відраховувати, а з гуртожитку виселяти. Але робити ПЛР-тест кожні три дні – це ж нереальні гроші. Плюс у кого-то ж можуть бути протипоказання. Це все незаконно і ми вчора підняли бунт", – продовжила студентка .
Жовтий рівень епідемічної небезпеки
Раніше ми повідомляли, що з четверга, 23 вересня, на всій території України встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки.
Що вирішила влада?
- Встановити з 00:00 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території всіх регіонів України та застосувати нові обмеження;
- голови обласних адміністрацій і КМДА повинні забезпечити дотримання нових правил;
- правила "жовтої" та "червоної" зон не впливатимуть на роботу компаній, де персонал і відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження недавно перенесеної хвороби;
- голови ОДА повинні робити більше для вакцинації населення. Зокрема, їм потрібно долучати до цього вчителів, працівників сфери освіти і їх родичів. Таке рішення прийнято через те, що в цьому році хворіє все більше дітей.
У "жовтій" зоні діють наступні карантинні заходи:
- заборонені масові заходи за участю понад однієї людини на площі 4 кв. м або з наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
- не більше чотирьох людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри будуть працювати тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. м площі.
Бонуси для вакцинованих і заборони для невакцинованих
Цей карантин відрізняється від інших тим, що уряд ввів ряд послаблень для людей, які отримали одну або дві дози вакцини від коронавірусу. У МОЗ пропонують такі переваги:
- школи жовтої зони зможуть працювати, якщо 80% педагогів матимуть хоча б одне щеплення. У червоній зоні умова посилюється: для роботи освітніх установ знадобиться повний курс вакцинації. Але ці обмеження не стосуються дитячих садків і початкової школи — вони будуть працювати при будь-якому рівні епідеміологічної небезпеки;
- кафе, ресторани та кінотеатри зможуть працювати, якщо весь персонал і відвідувачі вакциновані.
"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення до звичайного... Більшість обмежень, які передбачені для "жовтого" і "червоного" рівнів, не застосовуватимуться в разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів. Для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" – повний курс щеплень", – сказав Ляшко.