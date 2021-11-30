Били и давили ногами. Ровно 8 лет назад "Беркут" среди ночи разогнал Майдан – вспоминаем, как это было

Прошло ровно 8 лет с тех пор, как подвластный экс-президенту Виктору Януковичу "Беркут" ночью избивал и разгонял активистов Майдана. Они вынуждены были укрыться на территории Михайловского собора.
Об этом вспоминает заместитель председателя Управления внешних церковных связей УПЦ ВЦУ Евстратий Зоря в своем Facebook.
"Сегодня – 8 лет с той ночи и того дня, которые сменили Украину. Скромные монастырские ворота с крестом и воля к защите достоинства и правды стали стеной на пути черного прошлого, которое хотело снова украсть у украинского народа будущее" , – написал он и опубликовал фото тех событий.
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Фото: Евстратий Заря
Протесты на Майдане Незалежности в ноябре 2013 года
Они начались 21 ноября как реакция на решение Кабинета Министров Украины о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Протестующие непрерывно находились на Майдане, при чем их количество менялось.
Разгон протеста в ночь на 30 ноября
Эти события стали переломными – протесты превратились из проевропейских в антиправительственные.
Около 4 часов утра, когда на Майдане Незалежности оставалось около 400 протестующих, площадь оцепили 2 тысячи вооруженных спецсредствами бойцов "Беркута". Они начали разгон митингующих, применяя взрывные пакеты, били людей дубинками, сбрасывали людей на землю с постамента монумента Независимости и давили ногами. Всего пострадали 79 человек.
Фото: Евстратий Заря
После разгона "Беркут" пропустил коммунальщиков для установки Новогодней елки.
Избитые протестующие скрылись в Михайловском соборе
Они вынуждены были убегать от силовиков и забаррикадировались на территории Михайловского собора. Утром 30 ноября сообщалось, что там 200 активистов, впоследствии речь шла о 1000. Напротив разместили автобусы "беркутовцев".
Милиция надевала наручники всем выходящим за пределы монастыря. Ближе к вечеру прозвучало заявление Патриарха Киевского (УПЦ КП) Филарета:
"Будущее нам неизвестно. Но хотим, чтобы все знали: Киевский Патриархат — с украинским народом. Независимо от того, какие нас ждут испытания".
Раньше мы писали:
- В Украине 21 ноября отметили День Достоинства и Свободы. Украинцы в разных городах выходили на тематические акции и возлагали цветы у памятников погибших героев.
- Сбежавший экс-президент Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, после первой крови на Майдане был готов к самоубийству.