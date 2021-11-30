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Били та чавили ногами. Рівно 8 років тому "Беркут" серед ночі розігнав Майдан – згадуємо, як це було

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
30 листопада, 10:38
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Активісти змушені були забарикадуватися на території Михайлівського собору, під стінами якого чатували силовики
Активістів розігнали о 4-й ранку, оточивши двома тисячами силовиків.
Активістів розігнали о 4-й ранку, оточивши двома тисячами силовиків. / Фото: Колаж: Сьогодні

Минуло рівно 8 років відтоді як підвладний експрезиденту Віктору Януковичу "Беркут" серед ночі бив та розганяв активістів Майдану. Вони змушені були сховатися на території Михайлівського собору.

Про це згадує заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря в своєму Facebook.

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"Сьогодні – 8 років від тієї ночі й того дня, які змінили Україну. Скромні монастирські ворота з хрестом і воля до захисту гідності й правди стали стіною на шляху чорного минулого, що хотіло знову вкрасти в українського народу майбутнє", – написав він та опублікував фото тих подій.

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Фото: Євстратій Зоря

Протести на Майдані Незалежності у листопаді 2013 року

Вони почалися 21 листопада як реакція на рішення Кабінету Міністрів України про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Протестувальники безперервно перебували на Майдані, при чому їхня кількість змінювалася.

Розгін протесту в ніч на 30 листопада

Ці події стали переломними – протести перетворилися з проєвропейських на антиурядові.

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Близько 4 години ранку, коли на Майдані Незалежності залишалося близько 400 протестувальників, площу оточили 2 тисячі озброєних спецзасобами бійців "Беркуту". Вони почали розгін мітингувальників, застосовуючи вибухові пакети, били людей кийками, скидали людей на землю з постаменту монументу Незалежності та чавили ногами. Всього постраждали 79 людей.

Фото: Євстратій Зоря

Після розгону "Беркут" пропустив комунальників для встановлення Новорічної ялинки.

Побиті протестувальники сховалися в Михайлівському соборі

Вони змушені були втікати від силовиків та забарикадувалися на території Михайлівського собору. Зранку 30 листопада повідомляли, що там 200 активістів, згодом йшлося про 1000. Навпроти розмістили автобуси "беркутівців".

Згодом міліція арештувала й одягнула наручники всім, хто виходив за межі монастиря. Ближче до вечора прозвучала заява Патріарха Київського (УПЦ КП) Філарета:

"Майбутнє нам невідоме. Але хочемо, щоби всі знали: Київський Патріархат — з українським народом. Незалежно від того, які на нас чекають випробування".

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